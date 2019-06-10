Ermeni olduğunu 40 yaşındayken öğrenen Yaşar Kurt ‘Sputnik Armenia’ya Ermeniliğini anlattı

Neredeyse 10 sene önce Yaşar Kurt’un hikayesi hem Türk, hem de Ermeni toplumunu sarstı. ‘Sputnik Armenia’nın muhabiri, Ermeni olduğunu 40 yaşında öğrenen Yaşar Kurt’un yaşamında ne gibi değişiklikler olduğunu öğrenmeye çalıştı. Müzisyen olan Yaşar, Arto Tuncboyacıyan’ın daveti üzerine Ermenistan’a gelmişti. Gomidas’ın resmini görünce kendisine benzetti ve “Türksem, neden bu denli bir Ermeni’ye benziyorum” diye sordu kendi kendine… Eve dönünce anababalarına nereli olduğunu sordu. Soykırım’dan kurtulmuş oldukları ortaya çıktı. Türk ismi Ismail olan atası, Soykırım esnasında 9 yaşındayken Van’dan ta Karadeniz’in kıyısına kadar yaya gitmiş, ailesinin kalan üyeleri ise gaddarca katledilmişti. Yaşar Kurt bunları öğrenince büyük bir travma geçirip Türkiye’den ayrılmaya karar vermişti. 2 yıla kadar Avrupa’da yaşayan Kurt müziği neredeyse bırakmış durumdaydı. Daha sonra bu ünlü müzisyen Ermenice öğrenmeye başladı. ‘Armenia Sputnik’e konuşan Yaşar Kurt: “Ben vaftiz olup Arşak Aspet ismini seçtim. 2014’te hikayem ‘Sessizliğin Mirası’ belgeselinde de yer aldı. Bu proje kapsamında Van’ın Berkri (Türk ismi Muradiye) kentine gittim. Işte ailemizin memleketi orasıdır. Geçmişime dair bir şey bulmak istiyordum… Bu gerçeği kabul etmem konusunda bazı ilerleme var diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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