Ermeni halterci Varazdat Lalayan dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler Halter Şampiyonası Fiji’de sona erdi. Ermenistan’ın süper ağır sıklet (109+ kg) haltercisi Varazdat Lalayan, 419 kg toplam sonuçla birincilik kazandı. İkinci sırada ise İran’ı temsil eden Ali Davud yer aldı.

Dünya Halter Şampiyonası’nın son gününde Ermenistan’ın tek kadın temsilcisi Arpine Dalalyan ise 4. oldu. 241 kg toplman sonuç gösteren Dalalyan, silkmede (140 kg) küçük bronz madalyaya layık görüldü.

Daha önce Ermenistan temsilcisi Karen Avagyan dördüncü, Armen Grigoryan ve Rafik Harutyunyan ise altıncı sırada yer almıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/10/Ermeni-Lalayan-halter-şampiyon/156814

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