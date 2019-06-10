Ermeni güreşçi Hrachya Margaryan Avrupa Şampiyonu oldu

Ermenistan serbest stil güreş takımı, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda birkaç madalya kazandı.

İspanya’da devam eden Avrupa Şampiyonası’nda Ermenistan’ı temsil eden Hrachya Margaryan, 61 kg sıklette Ukrayna’lı Oleksandr Yevsiyenko’yu 11:0 hesapla yenilgiye uğratarak altın sahibi oldu.

86 kg sıklette müsabakaya giren Mher Markosyan ise, 3:2 hesapla Gürcistan’lı rakibi Miriani Maisuradze’yi yenerek bronz madalya kazandı. Daha önce Avrupa Gençler güreş Şampiyonası kapsamında Ermenistan temsilcileri Arman Andriasyan (70 kg sıklet) ile Arman Avagyan (79 kg sıklet) da bronz madalyaya layık görülmüştü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/10/Ermeni-güreş-Hrachya-Margaryan-şampiyon/156741

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