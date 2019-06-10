Definecilerin tahrip ettiği Manastır ilgi bekliyor

‘Memurlar.net’e göre VAN’ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç köyü yakınlarındaki, havarilerden Aziz Thomas’a ait kutsal eşyanın saklanması amacıyla 11. yüzyılda inşa edilen St. Thomas Manastırı (Altınsaç Kilisesi), 2 bin metreden Van Gölü’ne bakan manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, doğal şartlar ve definecilerin acımasızlığı yüzünden tahrip olan kilisenin restore edilmesi gerektiğini belirtti. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgenin gizli kalmış cennetleri ve Van Gölü’nün gizli koylardaki tarihi yapıları da keşfedilmeyi bekliyor. Van’a 80, Gevaş ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, ulaşımı ise hem karayolu, hem de teknelerle sağlanabilen, yol boyunca da doyumsuz bir manzara sunan Altınsaç Mahallesi yakınlardaki St. Thomas Manastırı da keşfedilmeyi bekleyen tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Van Gölü’nün hemen yanında, 2 bin metre olan tepenin zirvesine Aziz Thomas’a ait kutsal eşyanın saklanması amacıyla 11. yüzyılda inşa edilen manastırın tanıtımı için önceki yıllarda Van Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, daha önce birçok çalışma yaptı. Aradan geçen zaman, doğal şartlar ve defineciler nedeniyle büyük oranda tahrip olan manastırın turizme kazandırılması için Gevaş Belediye Başkanı AK Partili Murat Sezer çalışma başlattı.

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