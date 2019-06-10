‘Bitmeyen kiliseye’ 137 yıl sonra imar izni çıktı: La Sagrada Familia’nın inşaatı tamamlanacak

İspanya’nın Barcelona kentindeki, ‘bitmeyen kilise’ olarak tanınan La Sagrada Familia için yapımına başlandıktan 137 yıl sonra imar izni çıktı.

Diken’in haberine göre Barcelona yerel yönetimi, yapımına 1882’de başlanan, İspanyol mimar Antonio Gaudi’nin 1883’te devraldığı ancak tamamlayamadığı bazilikanın inşaatının 2026 yılına kadar bitirilmesi şartıyla izin verildiğini açıkladı.

Her yıl turist akınına uğrayan bazilikayı yöneten vakıf ile yapılan görüşmeler sonucunda 4 milyon 600 bin avroluk (30.42 milyon lira) anlaşma karşılığında inşaat izni verildiğini açıklandı.

Geçmişte imar izninin neden verilmediği netlik kazanmayan, Unesco Kültür Mirası Listesi’nde yer alan yapı için geçen yıl yerel yönetimine 35 milyon avro ‘imar izni cezası’ ödeyen vakıf kararı memnuniyetle karşıladı.

La Sagrada Familia’yı her yıl 4.5 milyon turist ziyaret ediyor.

Gaudi’nin ölümünün 100’üncü yıl dönümü olan 2016’da bitecek inşaat İspanyol mimarın geçmişte hazırladığı çizim ve modellere uygun kalarak tamamlanacak.

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