Antalya: Gazipaşa İlçe Meclisi’nden Suriyeli mültecilere plaj yasağı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli sığınmacıların plajlara girmesi, ilçe meclisinde yapılan oylamayla yasaklandı.

Meclis oturumunda gündem dışı olarak CHP’li üye Ulaş Özgen tarafından sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. “Mülteci Suriyelilerin Gazipaşa plajlarına alınmaması” başlıklı öneri, AK Parti ve MHP’li 7 üyenin ret oyuna karşılık 12 üyenin kabul oyuyla onaylandı.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve bir diğer üye çekimser oy kullanırken, bazı meclis üyeleri ise toplantıya katılmadı.

‘Karar, insan hakları dikkate alınarak alındı’

Meclis oturumunun ardından gazetecilere konuşan Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, yasağın insan haklarına dikkat edilerek alındığını söyledi.

Yılmaz, Suriyeli sığınmacıların plajlarda turistleri ve kent sakinlerini fotoğrafladıklarını, bu nedenle kavga çıktığını ve rahatsızlık yaşandığını belirtti.

Plajlarda huzuru bozan herkese müdahale edildiğini açıklayan Yılmaz, “Suriyeli olmuş, başka bir ülkenin vatandaşı olmuş önemli değil. Ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapma taraftarı değilim. Doğru olmadığını düşünüyorum ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır.” şeklinde konuştu.

Karar tepki topladı

Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar yasağı desteklerken, birçok kişi de ırkçılık şeklinde adlandırdıkları kararı eleştirdi.

Şimdi de Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin plajlara girişi yasaklanmış.

Düpedüz IRKÇILIK, utanç verici!

Suç bireyseldir, ceza da öyle. Bir topluluğu ırkından ötürü cezalandırmak faşizmin ta kendisidir! — melis alphan ♀ (@melisalphan) June 10, 2019

Bolu’da başlayan, kamu yöneticileri ekiyle Mudanya ve Gazipaşa’ya yayılan bu ayrımcılık, korkarım lokanta ve toplu taşıma araçlarına da yayılacak,Amerika’daki siyahilere yapılan gibi.Yakışmıyor herkes kendini gözden geçirsin. Bı nefret duygusuyla yaşanmaz https://t.co/Fun0UAUyYq — Nedim Şener (@nedimsener2010) June 10, 2019

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan ise, kararı etnik ayrımcılık olarak değerlendirirken, AK Parti ve MHP’li üyeleri ret oyu kullandıkları için kutladı.

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