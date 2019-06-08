TADEF, Ermeni heyetin Kars Belediyesi ziyaretine tepki gösterdi

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Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) Genel Başkan Vekili Volkan Aydemir, Ermenistan’dan gelen bir heyetin Kars Belediyesini ziyaretine ilişkin “Bu ziyareti Türk-Azerbaycan diasporası olarak kabul edilemez buluyoruz” dedi.

Ercüment DAŞDELEN

Aydemir, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

Kamuoyunun Dikkatine!

Türkiye Cumhuriyeti Kars Belediyesi Başkanlık makamını temsil için Karslılar ve Karsta yaşayan Seçmenlerimizin %29,58’inin oy takdiri ile seçilen Ayhan Bilgen’in ve yardımcısı Şevin Alaca’nın:

Son iki yüz yılda Anadolu insanına büyük acılar yaşatan,Osmanlı Anadolusunda savunmasız Müslüman komşularının katledilmelerinin baş aktörü olmuş, terörizmi devlet politikası olarak benimseyip, yabancı ülkelerde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Diplomatlarını ve ailelerini hunharca katleden, Uluslararası teröristeri kahraman ilan edip devlet protokolünde yer veren, 1992 yılının şubat ayında başlayarak silahsızlaştırılmış, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve Hocalı bölgesini işgal ederek; yaklaşık on bin savunmasız yaşlı-çocuk- ve kadına hunharca işkence yaparak 1800 Azerbaycan vatandaşının ölümüne, binlercesinin sakat kalmasına neden olan ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 5000 Müslüman Türk Azerbaycan vatandaşını, yüzyıl önce işgal ettiği topraklarda açtığı gizli kamplarda insanlık dışı muameleye maaruz bırakan. Yetmezmiş gibi, Kanıtsız ve delilsiz yalanlarıyla Dünya kamuoyunda ülkemizi zor duruma düşürmeğe çalışan, sınırlarımızı ve atalarımızın topraklarının işgalcisi sözde, Ermenistan devletinin Spor Kültür ve Turizm Organizasyon Başkanı İştan Zakaryan ve yalan tarihçisi sözde, Prof Edik Minasyan ve yine tarihçi olduğunu iddia ettiği sözde Doçent Aşot Soğomonyan’ı

Başkanlık makamında 06/06/2019 tarihinde resmi sıfatla ağırlamalarını ilkönce;

1-Geçmiş tarihi Ermenilerin yaptığı katliamların acısıyla dolu ve seçmenin ve sakinlerinin demografik yapısı mozaik olan Karslılara tahrik ve bir başkaldırı.

2-Seçmenlerin çoğunluğunun takdiriyle değil, sadece yüzde 29,5 oyla temsil hakkı verilmiş birisi veya birilerinin en az yüzde 70’in manevi duygularına saldırı. Ve toplumsal barışa bir darbe.

3-Özerk bir yapıya sahip olsa bile bir kamu kurumunun yöneticisinin yapmaması gereken devlet terbiyesi dışında hareket.

4-Her şeyden önemlisi bu ziyareti Türk-Azerbaycan-diasporası olarak kabul edilemez buluyoruz.

Bilinmesini isteriz ki:

Elbette bireylerin hususi ilişkileri ve kimlerle görüşeceği kendilerini bağlar ama söz konusu Devletimizin bir kurumunu temsil için, kendi seçmenlerinin takdiriyle kazanmış birini ziyaretse kamusal alana girer ve yasal olarak söz hakkımız doğar. Vatandaşlık hukukundan doğan Bu söz hakkımızı ve rahatsızlığımızı, ilgili STK’larımız bağlı derneklerimiz ve temsilciliklerimiz aracılığıyla ilgili makamlara ulaştıracağımızın bilinmesini istiyor, kurtuluş savaşımızın Doğu Cephesi Komutanı Şark Fatihi Kazım Karabekir Paşanın, “Boğazlar boğazımız, Kars-Ardahan-Iğdır bel kemiğimizdir.” Sözünü rehber edinerek stratejik öneme sahip olan Kars-Ardahan-Iğdır bölgesinde faaliyet gösteren ilgili STK’lara, konuya duyarsız kalmamaları çağrısı yapıyoruz.

Gereğini kamuoyuyla paylaşıyoruz!..

https://www.gazetekars.com/tadef-ermeni-heyetin-kars-belediyesi-ziyaretine-tepki-gosterdi-27041h.htm

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