Ermenistan’tan net galibiyet!

08.06.2019 21:53

EURO 2020 Elemeleri J Grubu 3. maçında Ermenistan ile Lihtenştayn takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ermenistan 3-0 galip tamamlamayı başardı.

Karşılaşmada Ermenistan’a zaferi getiren golleri 2. dakikada Ghazaryan, 18. dakikada Karapetyan ile 90+1. dakikada Barseghyan kaydetti.

Bu sonucun ardından Ermenistan gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana ulaştı. Grupta henüz puan alamayan Lihtenştayn ise yine sahadan boynu büyük ayrıldı ve 3 maçta kalesinde 11 gol gördü, gol atamadı.

İki takımın bir sonraki maçı

Ermenistan gruptaki bir sonraki maçını deplasmanda Yunanistan ile oynayacak. Lihtenştayn gruptaki bir sonraki maçını Finlandiya ile yapacak. (AJANSSPOR)

https://ajansspor.com/haber/ermenistantan-net-galibiyet-305996

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