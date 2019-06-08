Cübbeli Ahmet ile Doğu Perinçek birbirine iltifat yağdırdılar

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Cübbeli Ahmet Hoca’nın Doğu Perinçek’i öven sözlerine karşılık Doğu Perinçek’ten Cübbeli Ahmet Hoca’yı öven ifadeler geldi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek arasında iltifatlaşmalar yaşandı.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın katıldığı bir televizyon programında ‘Ermeni Soykırımı’ yalanına karşı yaptığı mücadeleden ötürü Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek’e teşekkür etmişti.

Cübbeli Ahmet Hoca ‘Ermeni Soykırımı’ yalanına karşı mücadele ettiğini söylediği Perinçek’e teşekkür ederken, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Doğu Perinçek Beyefendi’ye çok teşekkür ediyorum. Gittiler o zaman, Yaşar Okuyan filen, Avrupa Parlamentosu’nda Ermeni tasarısını reddettiler. Nasıl çalıştı, gayret etti, mekik diplomasisi yaptı … Beniz sevmez diye biliyorum. Sevmesin. Ben tanışmadım, görüşmedim ama sevmez diye düşünüyorum. Tipten şekilden kaybediyorum. Amma velakin bu adam gitti, Ermeni meselesinde vatanımızı devletimizi müdafaa etti, ben ona teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Çünkü memleketimize milletimize bir fayda getirdiysen, tamam. İtikadi şusu busu… Gerçi ‘Ben ateist değilim, ben Müslümanım’ dedi. Böyle bir beyanını da geçen de gördüm. Mühim değil. Velev ki vatanımıza milletimize sahip çıkan adam imansız olsun. O Allah’la arasındaki sorun. Ama biz aynı gemideyiz. Bu geminin deliklerini tamir edip su almaması için canımıza malımızla fedakarlık edeceğiz.”

PERİNÇEK: VATANSEVER CÜBBELİ AHMET HOCA DOĞRU YERDE KONUMLANDI

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Doğu Perinçek’i öven sözlerine, katıldığı televizyon programında Perinçek’ten cevap geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın açıklamalarının vatanseverlik olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Cübbeli Ahmet’in bir Türk vatandaşı olarak doğru yerde konumlandığını söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın vatansever olduğuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Perinçek, “Ben bir kere vatanını seven herkesi severim onu önce söyleyeyim. Kim olursa olsun vatanını seviyorsa bu millete bu ülkeye bağlıysa ve ayağı bu topraklara basıyorsa ben onu severim. Ama şimdi bakın şu sözde Ermeni Soykırımı’na karşı net bir tavır alıyor. Ondan sonra kendisine çok uzak olduğu sanılan Doğu Perinçek gibi bir insan hatta dinsiz de imansız ateistte olsa ona teşekkür ediyorum dua ediyorum gibi sözler söylüyor. Aynı zamanda şunu da söylüyor siz onu söylemediniz, Doğu Perinçek’in Müslüman Türk Milleti’nin bir üyesi olduğunu söylüyor. Şunu söylüyor vatansever olan bir insan dinsel fikirleri, görüşleri, inançları itibariyle bana zıtta olsa o onun Allah’la arasındaki br sorundur diyor. Ben ona bakmıyorum diyor. Ne olursa olsun diyor bu vatan için bir şey yapmışsa ben ona teşekkür ederim dua ederim diyor. Şimdi bu iyi bir şey. Olumlu bir şey kendimize güvenimizi arttırıyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı televizyon programında Cübbeli Ahmet Hoca’ya karşı olumlu ifadeler kullanmasına yönelik bu durumun çelişki olup olmadığı sorusunu soran sunucuya Perinçek, şu yanıtı verdi:

“Hayır çelişmiyor. Ben Cübbeli Ahmet Efendiye bana oy topla, senin etkili olduğun kesimler Mustafa İlker Yücel’e oy versin demiyorum ki. O doğru bir şey söylüyor. Cübbeli Ahmet Hoca’nın da bir Türk vatandaşı olarak doğru yerde konumlanma, vatanını sevmek vatanı için mücadeleye destek olmak diye sorumluluğu, görevi ve hakkı var. Keşke herkes onun gibi davransa. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri Ermeni Soykırımı yalanını destekliyor. Canan Kaftancıoğlu diğerleri Ermeni Soykırımı’nı savunanı Beşiktaş’tan İstanbul’da birinci aday yaptılar milletvekili yaptılar. Cübbeli Ahmet Hoca’da Ermeni Soykırımı yalanına karşı mücadeleyi tebrik ediyor kutluyor o da bir tavır alıyor.”

https://www.milligazete.com.tr/haber/2576706/cubbeli-ahmet-ile-dogu-perincek-birbirine-iltifat-yagdirdilar

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