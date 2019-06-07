Uluslararası satranç turnuvasında Aronyan Azerbaycanlı rakibini yendi

Norveç’te devam eden Uluslararası ‘Norway Chess’ Satranç turnuvasında Ermeni meşhur satranççı Levon Aronyan Azerbaycan’ı temsil eden Şahriyar Mamedyarova karşı zafer kazandı.

Bu karşılaşma turnuvanın ikinci turunda gerçekleşti ve Aronyan Mamedyarov’u 31’inci adımda teslim olmaya mecbur etti.

Şu anki durumuyla Levon Aronyan’ın 3 puanı var ve şimdilik turnuvada üçüncü sırada yer alıyor. Birinci sırada Satranç Dünya şampiyonu Magnus Carlsen var. Ermeni satranççı Aronyan’ın bir sonraki rakibi Maxime Vachier-Lagrave olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/07/Satranç-Ermenistan-Azerbaycan/156535

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