Sevmediğin soydan geliyor olabilirsin!

Adnan BAŞTOPÇU

Bir odaya doldurmuşlar 15 milletten insanı. Önce bire bir röportajlar yapıyorlar, nefret söylemi üzerine. Kime gıcık olursun, kimlerden hazzetmezsin hesabı.

İrlandalı İngiliz’e takmış, İngiliz İrlandalı’ya. Bir Kürt kızı var, Türk insanıyla problemim yok ama, devletle sorunum var diyor. Kimi Alman olmaktansa ölmeyi tercih ederim diyor, kimi Polonyalıları sevmediğini özellikle belirtiyor.

Yapılan bir tür deney.

Bu mülakatlardan sonra herkes bir kaba tükürüyor ve o tükürükler DNA incelemesi marifetiyle soy haritası belirlenmesine yarıyor.

Sonuç; İrlandalı’dan nefret eden yüzde 60 İrlandalı çıkıyor, İngilizler’le işim olmaz diyen yüzde 55 İngiliz çıkıyor, o Kürt kızı vardı ya, o da Türk çıkıyor. Hem de Kafkas Türkü!

Diğer sonuçlar da üç aşağı beş yukarı böyle.

Deneyin amacı tam da bu: Bize büyürken birilerinden haz etmemenin öğretildiği üzerine…

SAPİENSİN YÜZDE 4’Ü!

Herkes herkesle evlendi, ‘saf kan’ kaldığını sanan sadece 3-5 ‘saf’ kaldı yerkürede.

Akıllı insan diye bildiğimiz ‘homosapiens’in bile yüzde 4’ü, (30 bin yıl önce tamamen yok olan) neandertal geni…

NEDİR BU PONTUS!

Sokaktaki adam söylese anlarım. Biri bakan yardımcısı, diğeri TOBB başkan yardımcısı.

Ekrem İmamoğlu’na ‘ağır’ saldırdılar.

Adam zırt pırt şehit dedelerinden söz etmek zorunda kalıyor.

Velev ki, Pontus olsa ne olacak diyen yok. Pontus diye birileri de yok zaten. Pontus, coğrafi bir terim.

Yaş geldi 56’ya. Hâlâ doğduğun yerle övünme modası geçmedi.

Soy-sop muhabbeti tam gaz devam. Şu kadar basit bir soruya verecek cevabı yok oysa bu politikayı güdenlerin:

‘Anne babanı sen mi seçtin birader? Doğacağın yere sen mi karar verdin?’

Bu çağda, nasıl bir kafaya sahiplerse artık, bıkmadan usanmadan insanların olası aidiyetleri üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar.

Şikayetim tek cenaha yönelik değil. Her iki tarafta da var böyleleri.

Özet olarak bir grup var, işleri güçleri birilerine, Ermeni, Yahudi, Pontus, Yunan vs yakıştırmaları yapmak.

IRKÇILIK YAPTIKLARININ FARKINDA DEĞİLLER

Kendisinin üstün ayrıcalıklı ve seçilmiş bir milletten olduğunu söyleyenlere kibarca ‘ırkçı’ diyoruz.

Kimi milletlerin düşük, aşağılık, tembel, pis, pasaklı vs olduğunu söyleyenlerin ‘nefret dili’ kullandığını düşünüyor, onları da ‘ırkçı’ parantezine alıyoruz.

İşin içinde ırkçılık, nefret dili vs yoksa, geriye kalan arazıların tamamı ‘ayrımcılık!’

Kadına, çocuğa, engelliye diye başlar bu liste ve o kadar uzar ki, aklınız hafsalanız almaz.

Ayrımcılık folklorik hareket olmuş artık memlekette. (Ve yerkürede)

Irkçılık da, farkında olunmadan yapılan masum bir aktivite sanki.

Teyzemiz, mahallenin bakkalı, alt kattaki komşu, ayaküstü konuşmada bile düşebiliyor bu tuzağa.

Çünkü birileri, bilerek ve isteyerek soktu bizi bu girdaba.

Ayırdılar memleketi, ayrıştırdılar.

Makam mevki sahibi insanların durduk yerde ‘Pontus’, ‘Yunan’ vs muhabbet başlatması sebepsiz mi sanıyorsunuz.

Buradan ekmek çıkaracaklarını sanıyorlar! Bu işi ‘oy’a tahvil edeceklerini umuyorlar.

