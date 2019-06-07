‘Konstantinapol mü dedi?’

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung: Ekrem İmamoğlu, çoğu Yunan’ın hâlâ kullandığı tabirle ‘Konstantinapol’un belediye başkanı olacağını hiçbir zaman söylemedi. Peki, öyleyse bu telaş niye?

DUVAR – İstanbul’da seçimin tekrarlanması kararından sonra ilk seçimin kazananı olan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında gündemde tutulan ‘Rum’ tartışması Alman basınında da gündeme geldi. Süddeutsche Zeitung gazetesi, ilgili makalesinde “… İmamoğlu ‘Konstantinapol’un belediye başkanı olacağını hiçbir zaman söylemedi” dedi; “Peki, öyleyse bu telaş niye?” diye sordu.

Makalenin ilgili bölümü şöyle:

“Ekrem İmamoğlu 31 Mart’taki seçimleri kazandı ancak Erdoğan’ın AKP’sinin baskısıyla usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla görevi bırakmak zorunda kaldı. Çoğu Yunan’ın hâlâ kullandığı tabirle ‘Konstantinapol’un belediye başkanı olacağını hiçbir zaman söylemedi. Peki, öyleyse bu telaş niye? […] Erdoğan’ın İmamoğlu’nun (rakip partinin İstanbul adayının) kökenini tartışmaya açması milliyetçilerin hoşuna gidebilir. Cumhurbaşkanı 31 Mart seçimleri öncesinde de bu kesimin oyunu çekmeye çalışmış ve bir zamanlar Bizans imparatorlarının taç giyme katedrali olan ve daha sonra camiye dönüştürülen; cumhuriyetle birlikte Atatürk’ün müze olarak ilan ettiği Ayasofya’yı yine camiye dönüştürme tehdidinde bulundu.” (Deutsche Welle Türkçe)

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