Hollanda Parlamentosu, Erdoğan’ın Ermeni Soykırımı ile ilgili sözleriyle ilgili iğrenmesini ifade eder

Hollanda Parlamentosu’nda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermeni Soykırımı ile ilgili açıklamalarından ötürü iğrenme ifade eden bir tasarı sunuldu.

Hollanda Ermeni Örgütleri Federasyonu (FAON) parlamentonun bu kabul edilemez ifadeler hakkında tedbirler almasını ısrar etti.

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçiliğinin bilgilendirdiğine göre, tasarıda şunlar kaydedilir: “Milletvekili Joel Vordevind’in sunduğu tasarıda, Erdoğan’ın sözlerinden iğrenme olduğu ifade ediliyor. Parlamento, hükümetin Erdoğan’ın sözlerini reddetmesini ve bu görüşü Türk hükümetine iletmesini talep etti.”

Tasarının oylaması gelecek hafta gerçekleşecek. Çoğu milletvekilinin desteği göz önüne alındığında, tasarı onaylanacak.

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