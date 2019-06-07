Ermeni halkının izleri tek tek siliniyor

Malatya’da Hrant Dink’in çocukluğunun da geçtiği mahalledeki tarihi Taşhoron (Surp Yerrortutyun) Kilisesi 2012’deki restorasyon çalışmasının yarım bırakılması nedeniyle kaderine terk edildi. Malatya’da 18’inci yüz yılın ikinci yarısında inşa edildiği tahmin edilen kentte o dönem Ermenilerin yoğunlukta yaşadığı Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Taşhoran Kilisesi 2012 yılında başlanan restorasyonu bitirilmeden yarım bırakıldı.

anfturkce.com’un haberine göre, 1970’li yıllara kadar çok sayıda Ermeni aile burada yaşıyordu. O tarihteki saldırılar ve 1980 darbesi sonrasında kalan son aileler de göç etmek zorunda kaldı. Yıllar önce kilisenin topraklı olan kubbesi bakımsızlıktan çöktü. 2012 yılında restore ve onarımı için başlatılan çalışmalar ermeni halkını ve mahalle sakinlerini sevindirmişti. Kilisenin onarım ve restore çalışmalarını yürüten taşeron firma, duvarlardaki derzleri dolgularla kapatıldıktan sonra dış çevresini de beyaz kumla yıkadı. Kilisenin içine, restore ve onarım için, iskeleler kuruldu.

Mahallelilerin verdiği bilgiye göre firmaya verilecek olan ödenek sağlanmadığı için firma işi bıraktı. Kilisenin bakım ve ilgisizlikten dolayı kaderine terk edildiğini dile getiren insanlar, yıllar önce kilisenin topraklı olan kubbesinin çöktüğünü, son zamanlarda ise definecilerin hedefinde olduğunu aktardılar. Bakımsızlık nedeniyle çürümeye yüz tutan tarihi kilise madde bağımlıların yuvası haline geldi. Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan kilise, define avcıları tarafından da talan edildi.

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