Erdoğan: ‘Kıbrıs Türkleri’nin Haklarını Yedirmeyiz’

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD’li Noble Energy firmasıyla anlaşma yapmasının ardından Türk yetkililer seslerini yükseltiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgenin zenginliklerinden Güney Kıbrıs’ın olduğu gibi uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs’taki Türkler’in de hakkı olduğunu söyledi.

Erdoğan yeni alınan sondaj gemilerinin ve arama noktalarındaki gemilerin; bunları korumak için de TSK’nın fırkateynlerinin bölgeye gittiğini bildirdi.

Erdoğan, ‘‘Biz bu hakları hiç ilgisi alakası olmayanlara yedirtmeyiz” diye konuştu.

Hami Aksoy: ‘Kıbrıslı Türkler’in hakları gasp ediliyor’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine adanın doğalgaz kaynakları üzerinde Kıbrıslı Türkler’in de hak sahibi olduğunu söyledi.

Aksoy, anlaşmanın Kıbrıs Türkleri’ne hiçbir atıfta bulunmadığını ve gelir paylaşımında pay verilmediğini, bunun da hem Türkiye hem KKTC için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Aksoy, ‘‘Bu çerçevede Türkiye, Rum tarafı tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sona erdirmediği veya Ada’nın eşit ortağı Kıbrıs Türkleri’ni hidrokarbon kaynakları konusunda karar alma mekanizmalarına ve gelir paylaşımına dahil etmediği sürece, Kıbrıs Türkleri’nin kıta sahanlığı haklarını korumaya devam edecektir. Bu bağlamda Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz de KKTC’nin Türkiye Petrollerine 2011 yılında verdiği ruhsat sahalarında sondaj çalışmalarına da yakın zamanda başlayacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Aksoy, “Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarı sorumsuzca riske atmaktan çekinmeyenin Güney Kıbrıs Rum Kesimi olduğunu uluslararası topluma bir kez daha hatırlatmak isteriz’’ dedi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Doğu Akdeniz’de keşfedilen ilk gaz yataklarından Afrodit’in işletilmesinin süreceği 18 yıllık dönemde, (Güney) Kıbrıs’ın ihracattan 9 milyar dolar gelir elde edeceğini söylemişti.

Lakkotripis, merkezi Hollanda’daki Shell, ABD’den Noble Enerji ve İsrailli Delek şirketlerinden oluşan konsorsiyumla yeniden müzakere edilen anlaşmayla, yaklaşık 200 milyar metreküp doğalgaz rezervi olan Afrodit yatağının işletilme yolunun açıldığını söylemişti.

Güney Kıbrıs’ın en büyük yatırımı kabul edilen projeden elde edilecek doğalgaz, deniz altı boru hattıyla işlenmek üzere Mısır’a gönderilecek ve Avrupa piyasasına sunulacak.

2011’de Kıbrıs adasının güney kıyılarında keşfedilen Afrodit, bölgede bulunan ilk doğalgaz rezerviydi. Son 8 yılda bölgede 2 gaz rezervi daha bulundu.

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