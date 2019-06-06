Türkiye’de “Mini Miss Evren-2019” çocuk güzellik yarışmasında 7 yaşındaki Ermeni kız kazandı

Rusya’nın Armavir şehrinde yaşayan 7 yaşındaki Ermeni Anjelina Mkrtçyan Türkiye’de annesinin eşliğinde ünlü tasarımcı Pierre Cardin’in düzenlediği “Mini Miss Evren-2019” çocuk güzellik yarışmasına katıldı.

Küçük Ermeni kız jüriyi kendisine hayran bıraktı ve birinciliği kazandı. Üç gün süren yarışmada Anjelina farklı elbiselerle sahneye çıktı.

Çok heyecanlandığını söyleyen küçük kız mutlaka kazanmak istediğini söyledi. Onun model yeteneklerine daha önce dikkat etmeyen ebeveynleri şimdi artık onun birçok böyle yarışmalara katılmasını arzu ediyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/06/Türkiye-Mini-Miss-Evren-2019-Ermeni/156467

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