HDP’li Paylan’dan önce AKP’li Canikli’ye, sonra CHP’li İmamoğlu’na ‘Topal Osman’ tepkisi

06 Haziran 2019 17:59

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, son günlerde Topal Osmanl’a ilgili yaptıkları açıklamalar üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Millet İttifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

İlk olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli’nin, Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programında, “Topal Osman Ağa’nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı, bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzeri şu anda yine biz torunları tarafından bu mücadelenin verilmesiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullanmasına tepki gösteren Paylan, şunları söyledi:

“AKP‘li Canikli’nin övdüğü Topal Osman; Karadeniz’de Rum ve Ermenileri, Koçgiri’de Kürtleri katleden talancı bir çete lideridir. Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey’i öldürmesi üzerine, meclis idamına karar vermiştir. AKP’li Canikli; bir katili, bir çeteciyi dedesi sayıyor.”

AKP‘li Canikli’nin övdüğü Topal Osman; Karadeniz’de Rum ve Ermenileri, Koçgiri’de Kürtleri katleden talancı bir çete lideridir. Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey’i öldürmesi üzerine, meclis idamına karar vermiştir.

AKP’li Canikli; bir katili, bir çeteciyi dedesi sayıyor. https://t.co/o2UAx0jbBk — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) June 5, 2019

Millet İttifakı’nın adayı İmamoğlu’nun da Giresun’da yaptığı konuşmada “Topal Osman’a bağlıyım” demesinin ardından tarihçi Ayşe Hür’ün ‘Çağımızın Bir (Başka) Kahramanı: Topal Osman’ başlığıyla 2016 yılı başında Birikim dergisinde kaleme aldığı yazıyı hatırlatan Paylan, “İmamoğlu, Topal Osman’a, işlediği insanlık suçlarını bilerek bağlıysa işimiz zor. Bilmeden bağlıysa, ekteki yazıyı okuyup bağlılığını gözden geçirsin derim. Zor! İşimiz çok zor!” dedi.

Ekrem İmamoğlu da “Topal Osman’a bağlıyım” demiş.

İmamoğlu, Topal Osman’a, işlediği insanlık suçlarını bilerek bağlıysa işimiz zor.

Bilmeden bağlıysa, ekteki yazıyı okuyup bağlılığını gözden geçirsin derim.

Zor!

İşimiz çok zor!

⁦@ekrem_imamoglu⁩ https://t.co/GO9HyKahQ4 — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) June 6, 2019

*Ayşe Hür’ün Birikim için kaleme aldığı yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

https://t24.com.tr/haber/hdp-li-paylan-dan-once-akp-li-canikli-ye-sonra-chp-li-imamoglu-na-topal-osman-tepkisi,824698

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