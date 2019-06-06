Garo Paylan: “Genel olarak, devletin ve iktidarın kullandığı nefret dili, nefret söylemleri nefret suçlarına yol açıyor“

Bir Ermeni ailenin Samatya’daki evine iki ay önce “Gavurlar s…r” yazılı kağıt bırakıldı. Yüzleri maskeli iki kişi, eve girerek, Arpine T.’yi bıçakladı. Birkaç yerinden bıçaklanan kadın çığlık atınca saldırganlar, “Bu başlangıç” diyerek kaçtı. HDP Milletvekili Garo Paylan, “Genel olarak, devletin ve iktidarın kullandığı nefret dili, nefret söylemleri, nefret suçlarına yol açıyor. Bu nefret söylemi, nefret iklimi devam ettiği sürece nefret suçlarının olması kaçınılmazdır” dedi. Yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’ye yerleşen Ermenistanlı bir aileye yönelik bir saldırı gerçekleşti. Samatya’da yaşayan iki çocuklu ailenin kapısının önüne iki ay önce el yazısıyla “Gavurlar s…r” yazılı, altında da haç işareti bulunan bir not bırakıldı. Birkaç gün önce de iki kişi eve gelerek, Arpine T. adlı kadını bıçakladı. Eşi Sarkis T. ile çocukları evden çıktıktan kısa bir süre sonra kapı tekrar çalındı. Arpine T. çocukların birşey unuttuğunu sanarak kapıyı açtı. Karşısına kar maskeli ve deri eldivenli iki kişi çıktı. Zor kullanarak eve giren saldırganlar Arpine T.’yi vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Maskeli saldırganlar, kaçarken “Bu başlangıç” diye tehdit de etti. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arpine T.’nin hayati tehlikesi yok. Saldırıya ilişkin Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan HDP Milletvekili Garo Paylan, olayla ilgili yetkililerle görüştüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Olayın bir nefret suçu boyutu taşıdığı son derece belli. Son dönemdeki nefret ikliminin, kutuplaşmanın, kamplaşmanın sonucu ve devamı olarak görebiliriz. Bu tip suçlar cezasız kalmamalı ki, devamı olmasın”.

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