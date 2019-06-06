Ermeni güreşçi Avrupa Gençler Şampiyonasında birinci oldu

İspanya’nın Pontevedra şehrinde sona yaklaşan Grekoromen gençler Avrupa Şampiyonasının so gününde Ermenistan’ı temsil eden güreşçiler birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandılar.
Malkhas Amoyan (72kg) Moldova’lı Mihay Petiç ile altın madalya için mücadelede 2 dakika 30 saniye sürede 8:0 skorluk üstünlük sağlayarak Avrupa şampiyonu ilan edildi.
Daha önce Amoyan İtalyan, Türk, Gürcü ve Rus rakiplerini yenilgiye uğratarak finale ulaşmıştı.
Ermeni Güreşilerinden Hayk Melikyan (67kg) gümüş madalya, Sahak Hovhannisyan (60kg) ise bronz madalya kazandılar.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/06/Ermeni-güreşçi-Avrupa-Gençler-Şampiyonası/156482
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