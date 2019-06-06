Ermeni büyük hayırsever Kırk Kırkoryan’ın doğum yıldönümü 6 Haziran’da

Dünyaca ün kazanmış büyük Ermeni iş adamı ve hayırsever Kırk Kırkoryan 6 Haziran 1917 tarihinde ABD’nin Fresno şehrinde doğdu. Ailede Kırk dördüncü çocuğu olmak üzere en küçüğüydü. Zor hayat şartlarından dolayı Kırkoryan ailesi Los Angeles’e taşındı. 8-9 yaşındaki Kırk Kırkoryan ‘iş hayatına’ gazete satarak başladı.

İlerideki yaşlarda artık başarılı iş adamı olan Kırk Kırkoryan küçük bir havayolu şirketi satın alıyor ve Los Angeles’le Las Vegas arasında hava bağlantısı sağlıyor. Bundan 20 yıl sonra Kırkoryan ABD iletişim sanayisi birliğinin sahibi oluyor.

1969 yılında Kırk Kırkoryan meşhur Metro Goldwyn Mayer film stüdyosunda daha sonra da Columbia Pictures, United Artists, 20th Century Fox film stüdyolarında ortak oluyor…

Onun Ermeni kökleri ve Ermenistan ile ilişkilerine gelince Ermenistan için zor ve önemli anlarda hep anavatanına yardımda bulunmuştur. Özellikle 1988 yılında Spitak depremi ve Karabağ savaşından sonra Ermenistan ve Karabağ’a büyük destek vermiştir. Onun kurduğu “Linsi” vakfı 2001 yılından itibaren Ermenistan’daki yollarının yapımı, kültürel mirasının korunması ve eserlerin restorasyonu, afet bölgesinde konut inşaatı için toplam 151 milyon dolar verdi. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için Ermenistan’a 21 milyon dolarlık destek sağladı.

Kırk Kırkoryan 15 Haziran 2015 tarihinde 98 yaşındayken ABD’nin Los Angeles şehrinde hayata gözlerini yumdu.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...