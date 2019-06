Bu filmler başka yerde yok!

15-20 Haziran’da 12. yaşını kutlamaya hazırlanan Documentarist, yine dünya gündeminin nabzını belgesellerle tutan bir program sunuyor. Documentarist 12. İstanbul Belgesel Günleri’nde şu günlerde isyanlarla sarsılan Sudan’a özel bölüm ayrıldı. Konuk Ülke Sudan bölümünde bu sene Berlinale’de en çok alkışlanarak ödüller alan filmlerden “Ağaçlardan Bahsetmek” (Talking About Trees) başta olmak üzere, aynı belgeselde bahsi geçen Sudan Film Grubu’nun 1970 ve 80’lerde üretiği filmlerden nadir bir seçki restore edilmiş kopyalarıyla sunulacak.

Her sene Türkiye’de tanınmayan bir belgesel ustasını ağırlamayı misyon edinen Documentarist’in bu seneki Onur Konuğu ise İngiliz belgeselci Sean McAllister. İşçi kökenli bir aileden gelerek kendi kendine sinemayı öğrenmiş ve kamerasını daha çok alt tabaka bireylerine yöneltmiş olan McAllister’ın, son filmi “Kuzeyli Bir Can” (A Northern Soul) dahil, Sundance gibi festivallerde ödül almış belgesellerinden bir seçki, Documentarist haftası boyunca İstanbul seyircisiyle buluşacak. Yönetmen festival kapsamında ayrıca Karakterle İçli Dışlı Belgesel Yapma Sanatı başlıklı bir sinema dersi verecek.

Documentarist 2019’un 30’dan fazla filmin seçildiği Türkiye Panorama bölümü, ülkemizin bağımsız belgesel üretiminin genel panoramasını sunarken, bunların yarısı yeni yönetmenlerden geliyor. Her sene verilen Johan van der Keuken Teni Yetenek Ödülü bu yönetmenlerden birine gidecek. JvdK Yeni Yetenek Ödülü Jürisi’nde bu sene Pınar Selek, Emine Yıldırım, Hüseyin Karabey, Liliana Dulce Marinho de Sousa ve Taylan Mintaş yer alıyor.

Festival Uluslararası Eleştirmenler Federasyonu FIPRESCI’nin jürisini de bir kez daha ağırlayacak.

Yaratıcı belgeselin dünyadaki en taze örneklerinin sunulduğu Eleştirmenler Ödülü Adayları bölümündeki filmleri değerlendirecek olan FIPRESCI jürisi Polonya’dan Anita Piotrowska, İsveç’ten Alexandra Enberg ve Türkiye’den Seray Genç’in oluşuyor. Bu bölümdeki filmler arasında Heddy Honigmann’ın “Buddy”, Anja Kofmel’in “İsviçreli Chris” (Chris the Swiss), Marwa Zein’in “Hartum Ofsayt” (Khartoum Offside), Janus Metz ve Sine Plambech’in “Gönülçelen: Değişik Bir Aşk Hikayesi” (Heartbound: A Different Kind of Love Story) gibi dünya festivallerinde ses getirmiş belgeseller yer alıyor. Aynı bölümde Ilana Navaro’nun “Josephine Baker: Bir Uyanış Hikâyesi”, Martin Klingenböck ve Helin Çelik’in “Rüzgarın Götürdüğü” (What the Wind Took Away), Delphine Minoui’nin “Daraya: Bombalar Altında Bir Kütüphane” (Daraya: A Library Under Bombs) adlı filmleri de Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Documentarist 12. İstanbul Belgesel Günleri’nin en özel bölümü ise çocuklar ve gençlere dair: Sekiz filmden oluşan Çocuklar Büyürken bölümü, dünyanın dört bir köşesinden ‘büyüme’ hikâyelerini bir araya getiriyor. Uluslararası Panorama bölümünde ise Gürcistan’dan Filistin’e, Rusya’dan Romanya’ya, Ermenistan’dan Avustralya’ya uzanan geniş bir coğrafyadan filmler toplanıyor. Kuir Belgeseller seçkisinde ise LGBTİ+ bireylerinin varoluş ve hak mücadeleleri perdeye yansıyor.

Festivalin gelenekselleşen bölümlerinden olan, bu sene tam 12 filmin toplandığı Canlandırma Belgeseller ise, belgesel türü ile animasyonun ortaklığından türeyen sinemasal yaratıcılığa tanıklık ediyor. Bu bölümün küratörleri Tomaş Doruşka ve A. Nazlı Kaya, festival kapsamında yine üç günlük bir Canlandırma Atölyesi düzenleyecek. Doğa Kılcıoğlu da bir günlüğüne Çocuklarla Stop Motion Atölyesi gerçekleştirecek.

12. Documentarist’in yan etkinlikleri arasında iki önemli forum düzenlenecek: Çocuklar İklim Krizini Anlatıyor Açık Forumu’nda Türkiye’de iklim boykotu için bir araya gelen çocuklar hedef ve yöntemlerini paylaşırken, sinemacıların katılımıyla gerçekleşecek Sansürle Mücadele Forumu’nda ise son dönemde özellikle belgeselcilere yönelik baskılara karşı ortak mücadele yöntemleri masaya yatırılacak. Ilana Navaro ise Josephine Baker’i konu alan kendi filmindeki deneyimlerden yola çıkarak Belgeselde Arşiv Kullanımı üzerine bir sunum yapacak.

Türkiye’nin tek bağımsız belgesel festivali Documentarist, bu sene European Endowment For Democracy’nin yanısıra Hollanda, İsveç, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile Goethe Enstitüsü, Danimarka Elçiliği’nin desteği ve bir çok kuruluşun işbirliği ile gerçekleşiyor. Film gösterimleri Aynalı Geçit, Vault34/Yeşilçam Sineması ve Kadıköy Sineması’nda, yan etkinlikler ise Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleşecek.

