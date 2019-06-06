Ara Güler sergisi Paris Polka Galeri’de açıldı

‘Sabah’ gazetesinde yer alan habere göre Ara Güler sergisi, Paris Polka Galeri’de açıldı. Ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Henri Cartier-Bresson’la çalışmaları ve Paris sanat çevreleriyle kurduğu ilişkilerin ışığında, serginin Paris’te yüksek ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor. Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Batı Ermenistan coğrafyasından karelerle Jean Renoir’dan Nazım Hikmet’e, Aşık Veysel’den Salvador Dali’ye, Henri Cartier- Bresson’dan Brigitte Bardot’ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor. Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, Master of Leica unvanına sahip Ara Güler’in 1950’lerde başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris’ten sonra Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da gerçekleştirilecek.

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