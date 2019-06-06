Ali Kopuz ve bir küfür çeşidi olarak “Pontus”

Türk ve Sünni Müslüman olmayan etnik kimliklerin ve dini inançların bir küfür çeşidi olarak kullanılması Türkiye coğrafyası için yeni bir durum değil. Ermeni, Kürt, Yahudi, Alevi, Rum kelimelerinin küfür niyetine, karşı tarafı aşağılamak maksadıyla kullanılmasına sıklıkla şahit oluyoruz. İHD’nin “Türkiye’de Irkçılık: Yaşayanlar Anlatıyor” isimli Konferansı’nda konuşmacı olan Avlaremoz editörlerinden Betsy Penso’nun “Bir Küfür Çeşidi Olarak Yahudi” başlıklı konuşmasının metnine buradan ulaşabilirsiniz. Devlet erkânından sıradan vatandaşına herkes için Türk- Sünni Müslüman dışındaki kimlikler, çağrıştırdıkları tüm aşağılama hissi, kötülük ve hainliklerle özet bir küfür mahiyetinde kullanılabiliyor. Hatta bazen soy ağacından cımbızlanan bu kimlikler şahsı itibarsızlaştırmak maksadıyla kullanılan bir söylem olabiliyor.

Medyada da sıklıkla kullanılan kimlik ve inanç temelli nefret söylemlerinin nasıl nefret suçuna dönüşebildiğine de acı deneyimlerle tanık oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gökçeada’da Zafir Pinari isimli kişi yaşadığı evde öldürülmüştü.

Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı ve son seçimlerdeki başarısının ardından kendisine yönelik hakaretlerden birisi de hakaret olarak kullanılan “Rum” ya da “Pontus” kimlikleri oldu. Rum ve Pontus kimliğinin pejoratif kullanımı İmamoğlu ile son dönemde yükselişte. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ‘Ne dedi Yunan medyası, takip ettiniz mi? İstanbul’u Rum’lar kazandı diyor. Bir dakika ya, bu arkadaş nereli? CHP’nin adayı nereli? E nasıl oldu Yunan medyası İstanbul’u Yunan kazandı dedi buna bir ses çıkmadı? Olay büyük kardeşlerim. Hesap büyük, olay büyük. Bu hesabı Esenler döndürecek!’ ifadelerini kullanırken İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ise İmamoğlu’nu savunmak için ‘Trabzonlular’a Rum diyebilecek kadar alçalmasaydınız keşke…‘ demeyi tercih etmişti.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’da “Her şey çok güzel olacak” sloganlarıyla protesto edilmesinin ardınan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Soylu’yu protesto eden vatandaşlara “Pontus” dedi. Kopuz, “SÜLEYMAN Soyluyu protesto eden guruba bakın tamamı EKREM gibi müslüman gözüken Pontuslar” tweetini atıp Pontuslar’ı aşağılarken aslında farkında olmadan Pontus Soykırımı ve zamanında zorla Müslümanlaştırılan bölge insanı ile ilgili de başka bir kapıyı aralıyor.

Protesto edenleri aşağılamak için kullandığı Pontus kelimesinin ardından Kopuz, Pontus kimliğin zihinlerdeki “hainlik” önyargısını pekiştirecek şekilde bir başka tweet atmaktan da geri durmadı.

Türkiye’de Rum kimliğinin ötesinde Pontus kimliğinin de bir küfür olarak daha sık kullanılmasına başlanırken Türkiye’nin Müslüman ve Türk olmayan vatandaşları nefret söylemlerine maruz kalmaya devam ediyor, bu nefret söylemleri ise cezasız kalmaya…

http://www.avlaremoz.com/2019/06/06/ali-kopuz-ve-bir-kufur-cesidi-olarak-pontus/

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