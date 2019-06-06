ABD Başkanı Trump’ın sloganını kullandılar! Ayasofya skandalı

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından Ayasofya üzerinden büyük bir skandala imza attı. AK Parti’nin Ermeni asıllı İstanbul milletvekili Markar Esayan bu paylaşıma tepki gösterirken, Türk kullanıcılar da gönderinin altına Fatih Sultan Mehmet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını yükleyerek karşılık verdi.

Ermeni Ulusal Komitesi dünyanın pek çok ülkesinde milliyetçilik üzerinden lobi faaliyetleri yürütüyor. Bu komitenin ABD birimi ANCA, sosyal medya hesabı Twitter’dan, Ayasofya‘yı kullanarak ırkçı bir paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump‘ın seçimlerde kullandığı slogan “Make America Great Again (Amerika’yı tekrar büyük yap)”a atıfta bulunularak “Make Istanbul Constantinople Again (İstanbul‘u tekrar Konstantinopolis yap)” yazılı bir görsel paylaşıldı.

ERMENİ VEKİLDEN TEPKİ

AK Parti‘nin Ermeni asıllı İstanbul milletvekili Markar Esayan da bu skandal paylaşıma sert sözlerle yüklendi. Esayan Twitter’dan, “İstanbul sonsuza kadar sürecek. Fatih Sultan Mehmet, Bizans baskısı yerine İstanbul’u fethettikten sonra 1461’de Ermeni Patrikliği’ni kurdu. Size yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

TÜRKLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Türk kullanıcılar da bu paylaşıma büyük tepki gösterdi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Fatih Sultan Mehmet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın resimlerini kullanarak mesaja cevap verdi.

http://www.haber7.com/guncel/haber/2866935-abd-baskani-trumpin-sloganini-kullandilar-ayasofya-skandali/?detay=2

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...