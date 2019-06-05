Talat’ı öldüren Soğomon Tehliryan’ın Berlin mahkemesindeki tarihi fotoğrafı ortaya çıktı

Aşağıdaki fotoğraf tarihi bir fotoğraftır ve 2 yada 3 Haziran tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de Soğomon Tehliryan mahkeme duruşmasında çekilmiştir.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü fotoğrafı yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:

“15 Mart 1921 tarihinde Soğomon Tehliryan Berlin’de Osmanlı İmparatorluğunun eski İçişleri Bakanı Talat’ı vurup öldürdü. Talat Paşa gizli bir şekilde kimlik bilgilerini ve dış görünüşü değiştirerek Almanya’ya yerleşmişti.

1921 yılının Haziran ayında Berlin’de Soğomon Tehliryan davası mahkeme duruşmasında ele alındı. Duruşma iki gün sürdü. Talat Paşa’ya karşı mahkemede Alman yüksek rütbeli subay Liman Von Sanders, meşhur Alman bilimadamı ve toplumsal faaliyetleriyle bilinen Johannes Lepsius ve Ermeni Soykırımından kurtulan Ermeniler ifade verdiler. S.Tehliryan’ın savunmasını ünlü Alman avukatlar üstlemişti. Avukatlar Talat Paşa’nın suçunu ispatlamak için onun Ermenileri tehcir edip yok etme emirlerini içeren telgrafları gösterildi.

Tanıklıklar ve deliller sonucunda Alman mahkemesi Soğomon Tehliryan ile ilgili beraat kararı aldı.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/05/Soğomon-Tehliryan-Berlin-Talat-Paşa/156313

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