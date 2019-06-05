Kıbrıs -Yunanistan ve Ermenistan aralarındaki işbirliğini güçlendirmede anlaştılar

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Ermenistan salı günü Lefkoşa’nın güneyinde düzenlenen dışişleri bakanları düzeyindeki ilk üçlü toplantı sırasında aralarındaki işbirliğini genişletip güçlendirme konusunda anlaşmaya vardılar.

Ayrıca önümüzdeki dönemde Ermenistan’da yakın zamanda üç ülkenin liderleri arasında bir konferans gerçekleştirilmesi konusunda da anlaştılar.

Ortak basın açıklamasında Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, üç ülke arasındaki üçlü işbirliğinin amacının üç ülke arasında siyasi diyalog aracılığıyla barışın, istikrarın ve refahın teşvik edilmesi olduğunu söyledi.

Christodoulides, “yapılan görüşme kesinlikle aramızdaki işbirliğini daha da genişletme ve derinleştirme ve halklarımızın yararına olacak işbirliğini geliştirme yönündeki ortak kararlılığımızı ifade etmektedir” dedi.

Christodoulides bu yönde, ekonomi, ticaret, yatırım, tarım, eğitim, bilim, iletişim, sağlık, kriz yönetimi, kültür ve turizm gibi ortak ilgi alanlarında işbirliği fırsatlarını genişletme konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Christodoulides, “aynı zamanda, uluslararası örgütler ve çeşitli çok taraflı forumlar çerçevesinde işbirliğimizi güçlendirme kararı alarak, dünya çapında önemli karar alma merkezlerinde diasporamızın eylemlerinin koordinasyonunun önemine vurgu yaptık” dedi.

Bakan meslektaşlarını “Kıbrıs’la ilgili son gelişmeler ve Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku çiğneyerek artan yasa dışı eylemleri konusunda bilgilendirdiğini söyledi”.

Ayrıca Yukarı Karabağ ihtilafı ve Prespa Anlaşmasının uygulanması ve Avrupa Birliği ile Ermenistan ilişkileri konusunda görüş teatisinde bulunduklarını da duyurdu.

AB-Ermenistan ilişkileriyle ilgili olarak, gerek Doğu Ortaklık İlişkileri ve Kasım 2017’de AB ve Ermenistan arasındaki Genel Anlaşma ve Gelişmiş Ortaklık çerçevesinde gerekse ondan sonra Ermenistan Dışişleri Bakanına AB-Ermenistan ilişkilerinin güçlendirilmesine sonsuz destek ifade ettiklerini söyledi.

Bakan, Ortaklık İlişkisi Anlaşmasının gelecek haftalarda Temsilciler Meclisine sunulacağını ve uygulamaya girmesiyle AB-Ermenistan ilişkilerinin yeni temellere oturacağını kaydetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ise kendi konuşmasında, bu üçlü platformun başlangıcının çok önemli olduğunu ve üç ülke arasındaki mevcut geleneksel dostluğun güçlendirilmesi umudu doğurduğunu ve bu geleneksel dostluğun üç ülke ve halkları yararına işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.

Bu işbirliğinin hedeflerinin üç ülke ve bölge için barış, işbirliği ve istikrarın sağlanması olduğunu belirten Ermeni Bakan, üçlü işbirliğinin artırılması sonucunda Ermenistan’da yakın gelecekte üçlü zirve toplantısı yapılacağını vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos ise kendi konuşmasında üç ülkenin aynı düşünceleri paylaştığını, barış ülkeleri olduklarını, uluslararası hukuka inandıklarını ve çok taraflılığa saygının uluslararası ilişkilerin temelini oluşturduğunu söyledi ve üç ülkenin uzun bir tarihi paylaştığını vurguladı.

“Gerek ekonomik gerekse politik ilişkilerimizi iyileştirmeyi planlıyoruz ve bir sonraki adım ülke liderleri arasında bir zirve toplantısı olacak” diyen Katrougalos Yunanistan’ın Ermenistan’ın Avrupa geleceğine yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi.

“Ermeni meslektaşlarımıza Avrupai beklentileri konusunda en erken zamanda sonuç almalarına yardımcı olmaya söz verdik” diye konuşan Katrougalos, Yunanistan’ın AB ile Ermenistan arasındaki anlaşmayı seçimlerden sonra en erken zamanda onaylayacağını vurguladı.

Ayrıca Ermeni ve Yunan soykırımının uluslararası alanda tanınması yönündeki çabaları ilerletme sözü veren Katrougalos, Kıbrıs sorunuyla ilgili, olarak da Türkiye tarafından gerçekleştirilen kışkırtmalar konusunda Yunanistan’ın Kıbrıs’a olan güçlü destek ve dayanışmasını yineleyerek bir sonraki AB Konseyinde Yunanistan’ın desteği konusunda söz verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos, son olarak, gelecekte daha iyi üçlü toplantılar olacağı öngörüsünde bulundu.

KHA

https://www.voiceoftheisland.com/kibris-yunanistan-ve-ermenistan-aralarindaki-isbirligini-guclendirmede-anlastilar/164040/

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