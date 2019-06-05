İstanbul Havalimanı’na Sinagog yapılıyor

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’na Yahudiler için iki dua odası yapılıyor. Türkiye Aşkenaz Sinagogu Hahamı Mendy Chitrik, Türk Havayolları’nın İstanbul-Londra uçuşundan daha fazla Tel Aviv – İstanbul uçuşu olduğunu ifade ederken günlük 600 ila 5.000 Kaşer yemeğin yolcular tarafından talep edildiğini belirtti.

Chitrik, ayrıca dua odalarının Sefarad ve Aşkenaz Yahudileri için de hizmet vereceğini ve dua odası fikrinin havayolu şirketi tarafından yapıldığını da sözlerine ekledi.

Haber ynetnews sitesinde yer alan ingilizce orijinalinden derlenmiştir.

http://www.avlaremoz.com/2019/06/05/istanbul-havalimanina-sinagog-yapiliyor/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...