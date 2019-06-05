Ermeni uzmanlardan oluşan bir grup daha Suriye’ye gitti

Suriye halkına insani yardım hizmetinde bulunmak üzere mayın temizleme uzmanlarından, doktorlardan ve onların güvenliğini sağlayan görevlilerden oluşan Ermeni ekibi Suriye Arap Cumhuriyetinin Halep şehrine geldi.

Savunma Bakanlığı Basın Servisinden Ermenihaber ajansının edindiği bilgiye göre Ermeni uzmanlar sadece askeri operasyonların olmadığı bölgelerde mayın temizleme, halkı bilgilendirme ve sağlık hizmetleri sağlama konusunda faaliyetlerde bulunacak.

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