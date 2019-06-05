BBC Ermeni ve Baskların kültürel benzerliklerine değindi

BBC makale yazarlarından Justin Calderon Ermeniler ile Basklar arasında mevcut dil ve kültür alanındaki ortak noktaları, benzerliklerini ele aldı. Basklar ülkesini ziyaret eden Calderon yazısında Ermenice ve Baskların dili arasında var olan ortak çizgilerini açıklayan araştırmalar hakkında da bilgi veriyor.

İki kültürlerin benzerlikleri hakkında bahsederken yazar binlerce turistin ziyaret ettiği San Sebastian’daki katedralinden başlıyor. Katedralin avlusunda bir Ermeni haçkar var. Bu haçkar 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğunda soykırıma uğramış Ermenilerin anısına yerleştirilmiştir. Justin Calderon Basklar Parlamentosunun İspanya’da Ermeni Soykırımını tanıyan 5 parlamentolarından biri olduğunu da hatırlatıyor.

BBC makale yazarı yazısında şu ifadelere yer verdi: “İlk defa haçkarı gördüğümde Fransa’daki Baskların yaşadığı ve Ermeniler ile Baskların sarsılmaz dostluğunun yaşandığı Biarrits şehrinden yeni gelmiştim. San Sebastian’daki Ermeni haçkarının Biarrits’de bulunan Baskların haçkarına çok benzediğini farkettim.

Bu iki millet Avrupa’nın farklı kısımlarında yer alıyor, fakat onlar arasında iki taraflı güven ve dostluk mevcut. İlk bakıştan dilleri arasında benzerlik görünmeyebilir, ama gramerde çok ortak noktalar var ve bunu hem Ermeni hem de Bask bilimadamları kabul ediyor.”

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