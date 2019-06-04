Türk hackerler, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısının Twitter hesabını hackledi

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Nikol Paşinyan’ın önderliğindeki ‘Benim adımım’ ittifakının önde gelen isimlerinden Alen Simonyan resmi facebook sayfasından kendi Twitter hesabının Türk hackerler tarafından hacklendiğini bildirdi.

Alen Simonyan hacklenen sayfasının fotoğrafını paylaşarak “Türkler benim Twitter resmi hesabımı hacklediler. Ermenilere karşı nefret Ermeni Soykırımından 104 yıl sonra bile mevcuttur. Ermeniler hep yaşadılar, yaşamaya devam edecekler ve yakında, çok yakında nefret imparatorluğunun çöküşüne de tanık olacaklar” notunu yazdı resmi facebook sayfasında.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/04/Ermenistan-Parlamento-Twitter-Türk-hacker/156243

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