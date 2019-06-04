Tanınmamış ülkelerin yarıştığı CONIFA 2019’da Batı Ermenistan takımı rakibini 5:0 skorla yendi

Dünyanın tanınmamış devletlerin katılımıyla artık üçüncü kez düzenlenen “2019 CONIFA Avrupa Futbol Kupası”, Dağlık Karabağ’da devam ediyor.

Yarışmaya Artsakh (Karabağ), Batı Ermenistan, Sapmi, Luhansk, Abhazya, Nice, Çamerya, Padania, Donetsk, Sardunya, Szekely Land ve Güney Osetya dahil olmak üzere toplam 12 takım katılıyor. KKTC takımının ise, etkinliğin Dağlık Karabağ’da yapılacağından dolayı yarışmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Açılışı 1 Haziran’da yapılan “CONIFA Avrupa Futbol Kupası”nda Batı Ermenistan takımı mükemmel bir performans sergiledi. Szekely Land ile oynanan maçta Batı Ermenistan takımında yer alan Zaven Badoyan, Davit Hovsepyan, Vardan Bakalyan, Davit Minasyan ve Arman Aslanyan, birer gol atarak rakiplerini 5:0 skorluk yenilgiye uğrattı. Çamerya ile yarışan Artsakh takımı ise 1:3 hesapla maçı kaybetti. Bir önceki turda Sapmi ile yarışan Artsakh takımı, 3:1 sonuçla zafer kutlamıştı.

Dağlık Karabağ’ın Stepanakert, Askeran, Martuni ve Martakert şehirlerinde düzenlenen yarışmalar 9 Haziran’da yapılacak finalle sona erecek.

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