Kim yazdıysa Allah ondan razı olsun

Ertuğrul Özkök
“Neler oldu bize…
İnek Şaban mesela…
Neydi acaba mezhebi?
*
Alevi miydi Belgin Doruk, Sünni miydi Ayhan Işık? Kürt kökenli miydi, yoksa Çerkez miydi Sadri Alışık?
*
Şakayla karışık sormuyorum bunları…
Kaçımız biliyordu veya doğrusu hiç merak eden olur muydu Sami Hazinses’in Ermeni olduğunu?
*
Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, dört yapraklı yonca… İster türbanlı ol, ister çarşaflı, saçlarını örtmedikleri için sevmeyen var mıydı onları?
*
Ömercik’e kahrolmayan Musevi, Ayşecik’e gözyaşı dökmeyen Rum var mıydı?
*
Hulusi Kentmen gibi dedesi olmasını kim istemezdi ki… Peki, hiç kimse düşündü mü bugüne kadar Hulusi Kentmen’in umreye gidip gitmediğini?
*
Bizans’ı haşat eden Cüneyt Arkın yabancı düşmanı mıydı? Hem Karaoğlan, hem Tarkan, yani Kartal Tibet neciydi?
*
Kaptan Ediz Hun, subay İzzet Günay, savcı Fikret Hakan, polis Ekrem Bora, şafak bekçisi pilot Göksel Arsoy, jön Türklerimiz… Osmanlı
aleyhtarı mıydı?
*
Mirasını komple Mehmetçik Vakfı’na bırakan Zeki Müren, darbeci miydi?
*
Milli duygularımızı doruğa çıkaran efsane film ‘Bir Millet Uyanıyor’un görüntü yönetmeni Kriton İlyadis, hangi milletin uyanışını anlattı o filmde, Japon milletinin mi?
*
Emel Sayın’la Tarık Akan’ın şarkılar söyleyerek el ele dolaşmasına sevinmeyen… Bıraktık mezhebi kökeni filan, Adile Naşit’i Münir Özkul’u sevmeyen insan, insan mıdır?
*
Siyah-beyaz ama rengârenk değil miydik?
*
Gençler, sorun büyüklerinize… Şu veya bu ayrımı var mıydı mahallede?
*
Elbette farklı farklıydık ama hepimiz değil miydik?
Birlikte üzülür birlikte sevinir, birlikte güler birlikte ağlamaz mıydık?
*
Lefter’e milli takım kaptanlığını mesela, Niko’ya ay-yıldızlı formayı Lozan Antlaşması gereğince mi vermiştik?
Var mı o günleri özlemle iç çekerek anmayan?”
BEDRİ BAYKAM’A SORDUM: BU YAZIYI SEN Mİ YAZDIN
Yukarıda okuduğunuz yazı şu cümleyle bitiyor…
“Paylaş ki herkes okusun…”
Her bayram sosyal medyada ağızdan kulağa, gözden göze dağılır…
*
Önceki gün “Bedri Baykam’ın şahane yazısı” diye en az 10 ayrı yerden geldi bana. Açıp Bedri’ye sordum.
“Ben yazmadım ama şahane bir yazı olduğu için paylaştım” dedi.
*
Araştırdım ama kimin yazdığını bulamadım.
Bilen varsa söylesin, teşekkür edeyim.
*
Bugün bayram… Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bugünkü ruh halimi, halimizi bundan güzel anlatan bir yazı yazamazdım…
Gerçekten neler oluyor bize… Neden böyle oluyor… Ve ne olacak…
*
Karamsar değilim…
Aksine iflah olmaz bir iyimserim…
Bu duygularla hepinize çok güzel bir bayram diliyorum…
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/kim-yazdiysa-allah-ondan-razi-olsun-41234804
İlk yorum yapan siz olun