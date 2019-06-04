Kim yazdıysa Allah ondan razı olsun

“Neler oldu bize…

İnek Şaban mesela…

Neydi acaba mezhebi?

*

Alevi miydi Belgin Doruk, Sünni miydi Ayhan Işık? Kürt kökenli miydi, yoksa Çerkez miydi Sadri Alışık?

*

Şakayla karışık sormuyorum bunları…

Kaçımız biliyordu veya doğrusu hiç merak eden olur muydu Sami Hazinses’in Ermeni olduğunu?

*

Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, dört yapraklı yonca… İster türbanlı ol, ister çarşaflı, saçlarını örtmedikleri için sevmeyen var mıydı onları?

*

Ömercik’e kahrolmayan Musevi, Ayşecik’e gözyaşı dökmeyen Rum var mıydı?

*

Hulusi Kentmen gibi dedesi olmasını kim istemezdi ki… Peki, hiç kimse düşündü mü bugüne kadar Hulusi Kentmen’in umreye gidip gitmediğini?

*

Bizans’ı haşat eden Cüneyt Arkın yabancı düşmanı mıydı? Hem Karaoğlan, hem Tarkan, yani Kartal Tibet neciydi?

*

Kaptan Ediz Hun, subay İzzet Günay, savcı Fikret Hakan, polis Ekrem Bora, şafak bekçisi pilot Göksel Arsoy, jön Türklerimiz… Osmanlı

aleyhtarı mıydı?

*

Mirasını komple Mehmetçik Vakfı’na bırakan Zeki Müren, darbeci miydi?

*

Milli duygularımızı doruğa çıkaran efsane film ‘Bir Millet Uyanıyor’un görüntü yönetmeni Kriton İlyadis, hangi milletin uyanışını anlattı o filmde, Japon milletinin mi?

*

Emel Sayın’la Tarık Akan’ın şarkılar söyleyerek el ele dolaşmasına sevinmeyen… Bıraktık mezhebi kökeni filan, Adile Naşit’i Münir Özkul’u sevmeyen insan, insan mıdır?

*

Siyah-beyaz ama rengârenk değil miydik?

*

Gençler, sorun büyüklerinize… Şu veya bu ayrımı var mıydı mahallede?

*

Elbette farklı farklıydık ama hepimiz değil miydik?

Birlikte üzülür birlikte sevinir, birlikte güler birlikte ağlamaz mıydık?

*

Lefter’e milli takım kaptanlığını mesela, Niko’ya ay-yıldızlı formayı Lozan Antlaşması gereğince mi vermiştik?

Var mı o günleri özlemle iç çekerek anmayan?”

BEDRİ BAYKAM’A SORDUM: BU YAZIYI SEN Mİ YAZDIN

Yukarıda okuduğunuz yazı şu cümleyle bitiyor…

“Paylaş ki herkes okusun…”

Her bayram sosyal medyada ağızdan kulağa, gözden göze dağılır…

*

Önceki gün “Bedri Baykam’ın şahane yazısı” diye en az 10 ayrı yerden geldi bana. Açıp Bedri’ye sordum.

“Ben yazmadım ama şahane bir yazı olduğu için paylaştım” dedi.

*

Araştırdım ama kimin yazdığını bulamadım.

Bilen varsa söylesin, teşekkür edeyim.

*

Bugün bayram… Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bugünkü ruh halimi, halimizi bundan güzel anlatan bir yazı yazamazdım…

Gerçekten neler oluyor bize… Neden böyle oluyor… Ve ne olacak…

*

Karamsar değilim…

Aksine iflah olmaz bir iyimserim…

Bu duygularla hepinize çok güzel bir bayram diliyorum…

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/kim-yazdiysa-allah-ondan-razi-olsun-41234804



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...