Karabağ Parlamentosu Başkanı AGBU heyetiyle görüştü

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Parlamentosu Başkanı Aşot Ghulyan Ermeni Hayırsever Genel Birliği (AGBU) heyetiyle görüştü. Heyetin başında AGBU Başkanı Perç Sedrakyan vardı.

Aşot Ghulyan görüşme sırasında AGBU tarafından Karabağ’da gerçekleştirilen projelerini ve onların sosyal gelişiminde olan katkısını önemsedi. Diasporada Ermeni kimliğinin korunması ve Ermenistan-Diaspora ilişkilerinin pekiştirilmesi açısından da Artsakh Parlamentosu Başkanı AGBU’nun sürdürdüğü faaliyetlerini takdir etti.

AGBU Başkanı Perç Sedrakyan ise ileride öngördükleri projeleri, şu anki faaliyetlerini, perspektifleri hakkında konuşarak Artsakh’ta yapılması hedeflenen faaliyetlerini de açıkladı.

Karabağ’da demokrasinin gelişimiyle birlikte kendi faaliyetlerinin de kolaylaştığını öne süren AGBU Başkanı Artsakh Parlamentosu Başkanı Aşot Ghulyan ile eğitim, sosyal ve kültürel alanlardaki yeni imkanları da değerlendirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/04/Karabağ-Parlamentosu-AGBU/156241

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