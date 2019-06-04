Ermenistan’ın TUMO Yaratıcı Teknolojileri Merkezi’nin ikizi Kazakistan’da açılabilir

Kazakistan Cumhuriyeti, Ermensitan’ın TUMO Yaratıcı Teknolojileri Merkezi ile buradaki eğitim modelleriyle ilgileniyor.

Ermenistan Milli Meclisi’nin Ermenistan – Kazakistan Dostluk Grubu üyesi Anuş Beğloyan, 4 Haziran’da yapılan basın toplantısında konuya değindi.

Beğloyan, “Kazakistan, eğitim ve enformasyon teknolojileri alanının gelişimine ve bu alanda Ermenistan–Kazakistan ilişkilerinin genişletilmesine büyük önem veriyor. Özellikle TUMO’nun eğitim modelleri onlarda büyük ilgi yarattı. Hem Kazakistan Parlamentosu, hem hükümet kurumları, hem de Kazak işadamları, enformasyon teknolojileri alanındaki başarılarımıza son derece meraklı ve bu alanda işbirliği yapmaya hazırdır. Şuanda TUMO’nun eğitim teknolojileri Kazakistan’a götürmek üzere müzakereler yapılıyor, Kazakistan’da da benzeri bir merkezin açılmasını istiyorlar” şeklinde konuştu.



Ermenistan Milli Meclisi’nin Ermenistan – Kazakistan Dostluk Grubu, 21-24 Mayıs tarihlerinde başkent Nursultan’ı ziyaret etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/04/Ermenistan-TUMO-Kazakistan/156308

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