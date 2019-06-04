Ermenistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs’ta Ermeni toplumuyla görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Kıbrıs’taki Ermeni diakozluğunun merkezinde Ermeni toplumuyla buluştu.

Bu görüşe hakkında facebook sayfasından bilgiler paylaşan Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsü Anna Nağdalyan Zohrab Mnatsakanyan’ın dile getirdiği “Biz kendi kimliğimizden, kültürel mirasımızdan, medeniyet üzerindeki etkimizden ve devletimizden emin bir milletiz” sözlerini paylaştı.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Dışişleri Bakanı 3-4 Haziran tarihlerinde çalışma ziyareti için bulunduğu Kıbrıs’ta Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs üçlü zirvesine katılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/04/Ermenistan-Dışişleri-Kıbrıs/156224

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