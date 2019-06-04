Ermenistan Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta Ermeni toplumuyla görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan Güney Kıbrıs’ta Ermeni toplumuyla ve Rum Meclisi Başkanı Syllouris ile bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Kıbrıs’taki Ermeni diakozluğunun merkezinde Ermeni toplumuyla buluştu. Mnatsakanyan, ayrıca Rum Meclisi Başkanı Demetris Syllouris ile de bir araya geldi.

Ermenihaber’in haberine göre, bu görüşe hakkında Facebook sayfasından bilgiler paylaşan Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsü Anna Nağdalyan Zohrab Mnatsakanyan’ın dile getirdiği “Biz kendi kimliğimizden, kültürel mirasımızdan, medeniyet üzerindeki etkimizden ve devletimizden emin bir milletiz” sözlerini paylaştı.





http://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n287197-ermenistan-disisleri-bakani-guney-kibrista-ermeni-toplumuyla

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