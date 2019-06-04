Canikli’den İmamoğlu’na: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın

AK Partili Nurettin Canikli Giresun’da yaptığı konuşmada CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu için “İstanbul gibi bir yere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın” dedi. Canikli, İmamoğlu’nu Topal Osman’ı överek eleştirdi.

DUVAR – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Belediyesi’nde düzenlenen bayramlaşmada yaptığı konuşmada CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘proje’ olduğunu iddia etti. İmamoğlu’na yönelik olarak, “Bu kadar soru işareti, bu kadar şaibe varken çıkıp başka konular üzerinden algı oluşturarak İstanbul gibi bir yere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın” diyen Canikli Giresunlu Topal Osman’ın ‘Pontuslulara karşı mücadelesini’, ‘İmamoğlu ile mücadele için’ örnek gösterdi.

İstanbul’da Giresunluların nüfus yoğunluğu olduğunu söyleyen Canikli, Milli Mücadele’de Atatürk’ün yakınında yer alan ancak Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey suikasti nedeniyle güvenlik güçleri tarafından öldürülen Topal Osman’ı İstanbul seçimi için örnek verdi. Canikli, “Topal Osman Ağa’nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı, bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin benzerini şu anda yine biz torunları tarafından verilmesiyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu böyle bir yükle, böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. O zaman Topal Osman Ağa hangi amaçla kime karşı bu mücadeleyi vermişse şimdi de aynı hain projeyi hayata geçirmek isteyenlere karşı o projeyi inşallah biz akamete uğratmak için Giresunlular olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

İmamoğlu’na ‘proje’ diyen Canikli, “Öyle anlaşılıyor ki bu projeyi yürütmek üzere seçilenlerden biri de CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Bey ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Cilalamakla, algı operasyonlarıyla bugüne kadar maskelemeye çalıştılar, belli ölçüde de başarılı oldular yani hiç gerçekle alakası olmayan, daha doğrusu olmayan yönünü cilalayıp, parlatıp, kamuoyuna aktardılar ve kamuoyunu ikna etmekte de belli ölçüde başarılı oldular ama artık bütün o ilk andaki şaşkınlık, karışıklık ortadan kalkınca, ne olup bittiğini millet sorgulamaya başlayınca gerçeklerle yüz yüze geldik, herkes geldi, gelmeye başladı. Artık onların özel yetiştirilmiş, bu amaç için koçbaşı olarak kullanmak üzere yetiştirilmiş özel bir proje olduğu bugün ayan beyan ortadadır” şeklinde konuştu.

‘GÖREVE GELMENE MÜSAADE ETMEZ’

Canikli, Yunan medyasının İmamoğlu’nu sahiplendiğini de ileri sürerek şunları söyledi, “Bu kişiyi kendisi gibi görüyor, kendi evladı gibi görüyor, ‘bizim çocuk’ diyor. Hatta İngilizce yayın yapan bir gazete doğrudan ‘The Greek’ olarak tanımlıyor. ‘Greek’ olarak yani ‘Yunan’ diyor, Ekrem Bey’e ‘Yunan’ diyor. Olmayan bir şeyi kesinlikle kamuoyuyla paylaşmıyoruz, her şey ortada, açık. Bu kadar soru işareti, bu kadar şaibe varken çıkıp başka konular üzerinden algı oluşturarak İstanbul gibi bir yere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın. Bir defa gerçekten ruhunun, kalbinin, beyninin Türk milleti için çarptığını, tüm her şeyiyle bu millete ait olduğunu ispat etmen gerekiyor. Olmadığı konusunda çok büyük soru işaretleri, şaibeler, kuşkular var. Onların netleştirilmesi gerekiyor, bu milleti ikna etmen gerekiyor. Yoksa o göreve gelemezsin, bu millet elbette o göreve gelmene müsaade etmez.” (HABER MERKEZİ)

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