Almanya’da Bundestag’ın, Ermeni Soykırımını tanıyan tasarının yürürlüğe girmesine dair etkinlik düzenleniyor

6 Haziran’da Almanya’nın Hannover şehrinde “Ermeni Soykırımı: Aşağı Saksonya eyaletinde Bundestagdaki kabul edilmesinden yürürlüğe kadar soykırım tasarısı” başlıklı etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik Hannover Tarih Müzesi, Hannover Hafıza Kültürü Merkezi, Alman-Ermeni Derneği, Hannover Ada ve Theodor Lessing Halk Okulu tarafından düzenleniyor.

Toplantıda 2016 yılında Almanya Federal Meclisi Bandestag’da kabul edilen Ermeni Soykırımını tanıyan tasarının yürürlüğe girmesi ile ilgili konular ele alınacak.

Oraganizatörler, tasarının şu ana kadar Aşağı Saksonya Eyaletinde tasarının niçin uygulanamadığın öğrenmek için Landtag’daki tüm partilrin Meclis gruplarının görüşlerini bilmek amacıyla söz konusu meclis gruplarına mektup göndredi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/04/Almanya-Bundestag-Ermeni-Soykırım/156262

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