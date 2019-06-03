Yunanistan’da tarihteki ilk Yahudi belediye başkanı

Yunanistan’ın kuzey batısında bulunan Ioannina şehrinde Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, Yahudi asıllı Moses Elisaf Belediye Başkanı olarak seçildi.

Ekathimerini gazetesinin haberine göre, ikinci tur seçimlerden zafer ile çıkan Elisaf, Yunanistan’ın aynı zamanda tarihteki ilk belediye başkanı oldu. 57 bin kişinin yaşadığı Ioannina şehrinde yapılan seçimlere Elisaf bağımsız aday olarak yarıştı.

Ioannina Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Departmanında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Elisaf aynı zamanda bölüm dekanı olmak dışında, Damar Setliği, (Atherosclerosis) Obezite, Diyabet ve Vücudun Yağ dengesi konusunda uzman olan Ioannina Tıp Üniversitesi Hastanesinin başhekimliğini de yürütüyor.

http://www.salom.com.tr//haber-110850-yunanistanda_tarihteki_ilk_yahudi_vali.html





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