Pontus Rumları Soykırımının 100. Yıldönümüne adanmış olan bir etkinlik Batı Ermenistan Araştırmaları Merkezi’nde düzenlenecek

Batı Ermenistan Araştırmaları Merkezi’nde Pontus Rumları Soykırımının 100. Yıldönümüne adanmış olan bir etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik esnasında Tarihi Bilim Adayı Gevorg Vardanyan ve Ermenistan’daki Yunan Cemaatleri Birliğinin Başkanı Maria Lazareva nutuklarını sunacak.

Ayrıca Pontus Rumlarının tarihini, 20. yy-ın başlarında Jöntürkler tarafından işlenmiş olan Pontuslu Rumların katliamı ile soykırımını anlatacak belgesel de hazır bulunanların dikkatine sunulacak.

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