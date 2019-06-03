Kudüs Ermeni Patrikhanesi: Kudüs’teki olaylardan Ermeniler zarar görmedi

Kudüs’te Tapınak tepesinin yakınlarında 2 Haziran’da Yahudiler ve Araplar arasında çatışma meydana gelmişti. Yüzlerce insan Kudüs’ün Eski Şehir kısmında Tapınak tepesinin sınırları içerisinde polislere doğru taş ve sandalyeler attı.

Polis olayın yayılmaması için tüm gerekli tedbirleri aldı ve bu çatışmaları durdurmaya yönelik adımlar attı.

Kudüs’teki Ermeni Patrikhanesinden edilen bilgilere göre bu olaylar sırasında herhangi bir Ermeni yada Ermenistan vatandaşı zarar görmedi.

Olaylar Ermeni mahallesinden uzak mesafede yaşandı.

Hatırlanacağı üzere 31 Mayıs’ta Yahudiler Kudüs’ün yeniden birleşmesinin 52’ini yıldönümü kutluyorlar. Tapınak tepesinin statüsü ise İsrail-Filistin anlaşmazlığının en sivri noktalarından biri olmaya devam ediyor. 260 bin Müslüman 31 Mayıs’ta Ramazan’ın son namazını kılmak için Tapınak tepesinde bulunan Mescid-I Aksa’ya akın etti. Bunun üzerinde Yahudi ve Araplar arasında yine çatışmalar yaşandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/03/Kudüs-Ermeni-Patrikhanesi/156213

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