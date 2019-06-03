Henrikh Mkhitaryan mektup pulu üzerine resmedilecek

Mektup pulu üzerine Ermenistan Futbol Milli Takımı ve İngiltere’nin Arsenal kulübü orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan resmedilecek. Bununla ilgili Ermeni Futbol yıldızı Mkhitaryan kendi resmi facebook sayfasında paylaşımda bulundu.

Henrikh Mkhitaryan, mektup pulunu paylaşarak “Çok yakında” diye yazdı.

Mektup pulu üzerine Mkhitaryan, Ermenistan Futbol Milli Takımı’nın üniformasıyla resmediliyor. Mektup pulunun fiyatı 450 Ermeni dramı (yaklaşık 1 dolar) olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/03/Mkhitaryan-Henrikh-Ermneistan-Arsenal/156197

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