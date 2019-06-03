“Ermeni Soykırımı’ndan küçük kurtulanlar” sergisi Yerevan’da açıldı

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsünde Soykırımdan kurtulabilen ve zorla İslamlaştırılmış veya yetimhenelerde barınak bulmuş çocukları anlatan “Ermeni Soykırımı’ndan küçük kurtulanlar” sergisi açıldı.

Serginin amacı soykırım sırasında çocuk haklarının ihlal edilmesini kınamaktır.

Ermenice ve İngilizce yapılan sergide Milletler Cemiyeti arşivlerinde Ermeni çocuklarla yapılan bazı röportajların yanı sıra müze arşivlerinde tutulan kişisel eşyalar, fotoğraflar, kartpostallar, pullar ve daha fazlası sunulmuştur.

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