Yıllardır ekranlarda yardım eli uzatıyordu! Vahe Kılıçarslan’ın yeni işi olay oldu

Star TV’de hala yayınlanmakta olan “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programının sunucusu Vahe Kılıçarslan, sevenlerinin karşısına bu sefer bambaşka çıkacak.

Yıllardır ekranlarda şehir şehir dolaşarak yardıma muhtaç kişilerin evlerinin bakımını yaptıran ve cansız manken olarak tanınan Vahe Kılıçarslan, kariyerinde ilk kez başka bir projede yer alacak. 53 yaşındaki ünlü sunucu, İsmail Baki’nin başrolünü üstlendiği bir sinema filminde rol alacak.

İlk kez bir sinema filminde rol alacak olan Vahe Kılıçarslan, “Kral Midas’ın Hazinesi” adlı filmde bir jandarma komutanını canlandırdı. Ayrıca filmin yönetmenliğini ise Mesut Çetin üstleniyor.

Peki ekranların sevilen yüzü Vahe Kılıçarslan kimdir?

Vahe Kılıçarslan kimdir?: Kılıçarslan, Ekim 1966 yılında İstanbul’da doğmuştur. Gerçek soyadı Papazan’dır. Ermeni Asıllı olan Vahe Kılıçarslan’ın kökleri 16. yüzyıl Erzincan’a dayanmaktadır.

Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’nden ayrıldı 1986 yılında askere gitti. Askerliğini 1986 yılında Ağrı Patnos’da Piyade Komando olarak yaptı.

Askerlik arkadaşı ile beraber İstanbul Aksaray ve Çağlayan’da tavuk toptancılığı yapmaya başladı. Daha sonra Feriköy, Kasımpaşa halk pazarlarlarında perakende tavuk satmaya başladı. 1994 yılından sonra da kendi başına yapmaya başladı.

Annesinin ısrarı ile mankenliğe adım attıktan sonra ilk kez 1989 yılında LCC’den profesyonel mankenlik diploması aldı. Neşe Erberk Ajans ile çalıştı. 1995 yılında Best Model ‘95 Turkey yarışmasında ve 2000 yılında Magazin Gazeteciler Derneği tarafından yılının en iyi mankeni seçildi.

Cansız manken: 1997 yılında Rusya’da Turkcell Fuarı’ndaki defilede bir saate yakın cansız manken olarak durunca adı cansız mankene çıktı. Vahe Kılıçarslan, daha sonraları 5 saat 26 dakika hiç hareket etmeden durdu ve dünya rekoru kırdı.

1995 yılında Atv’de Suna Yıldızoğlu ve Burçin Orhon ile birlikte 4×4 Sabah Şansı adlı bir program yaptı. 1 yıl devam etti o program ve 1995’te Best Model’e katılmaya karar verdi.

2000 yılında Hülya Avşar ile “Bugün benim doğum günüm” adlı oyunda oynadı. Kılıçaslan 2000 yılında Hayatında bugüne kadar yaşadıklarını satırlara dökerek ‘‘Gözlük’’ adını kitabını yayınladı.

Vahe Kılıçarslan, “Vahe İle Dekodizayn” adlı televizyon programı ile 13 yılda 81 ilde 750 dar gelirli ailenin evini ücretsiz yeniledi.

Vahe Kılıçarslan, 1989 yılında tanıştığı Mannik Kılıçarslan ile 1991 yılında evlendi. Audrin Marta Melisa (d.1994) ve Talya (d.1997), iki kızı vardır.

2004 yılından beridir de Ceren adında aldıkları bir kız çocuğuna bakmaktadırlar.

https://www.internethaber.com/yillardir-ekranlarda-yardim-eli-uzatiyordu-vahe-kilicarslanin-yeni-isi-olay-oldu-foto-galerisi-2026155.htm?page=13

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