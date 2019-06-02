Ankara Kalesi’nde satılık kilise

Murat YILMAZ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün parsel sorgulama uygulamasında ‘kargir kilise’ görünen Ankara Kalesi surları içindeki tarihi taş bina, 12 milyon TL’den satışa çıkarıldı.

Ankara Kalesi’nin tarihi surları içinden tarih çıktı. Yüzyıllar önce kilise olduğu ve bazı gezginlerin bu yönde yazılar yazdığı kaydedilerek internetten satışa çıkarılan taş bina için hazırlanan ilanda, “Ankara Kalesi’nin dış duvar aksı üzerine taş bina kilise olarak inşa edilmiş olmasıdan dolayı Ankara manzaralıdır. Uzun yıllar bu amaçla kilise olarak kullanmıştır. Geniş bir avluya sahiptir. Avlusunda eski Ankara evleri mevcuttur. Restorasyon sırasında bu eski Ankara evleri amaca uygun olarak düzenlenebilir” ifadelerine yer verildi.

TURİZME AÇILABİLİR

Hürriyet Ankara, binanın satışını yapan gayrimenkul uzmanı Yasemin Özmen’e ulaştı. Özmen, “Buranın bir an önce kent turizmine katılmasının Ankara’nın marka değerine farklı bir değer katacağı düşüncesindeyiz. Bu konuda projesi olan kişi, şirket, vakıf, ve kuruluşlarla görüşmeye açığız” dedi.

GEZGİNLER NOTLARINDA ANLATMIŞ

Binanın satışı için hazırlanan broşürde, “Ankara’da bulunan Ermeni okul ve ibadethaneleri hakkında gezgin notlarından edinilen bilgilere göre 1555 yılında Hans Dernschawn, kale içinde ufak ve karanlık bir Ermeni kilisesi olduğunu yazmaktadır. 1716 yılında Fransız gezgin Tournefort, kale içindeki Ermeni kilisesinden bahsetmektedir. Dolayısıyla bu bina, kilise olarak yapılmış, uzun yıllar bu amaçla kullanılmıştır” deniliyor.

ALTINDA TÜNEL VAR

Satış broşüründe dikkat çeken diğer bir bölüm ise kaledeki iki yer altı tüneliyle ilgili. Bu tünellerden en uzununun kilisenin önünden başladığı bilgisinin bulunduğu broşürde, “İç Kale’deki Haç Kilisesi’nin önünde başlayıp, Hatip Çayı’na kadar inen tünel, geçitlerin en uzunudur. Bazı yerlerde 30 dereceye varan eğime sahip geçit halen doğal etkenler yüzünden kapalı durumdadır. İkinci geçit ise Hatip Çayı’na yakın bir yamaçta başlar ve 27 metre uzunluğundadır” ifadeleri yer alıyor.

MERMER SÜTUNLU ODALAR

İnternetteki ‘restorasyon’ forumlarında da dikkat çeken detaylar var. Bir sitedeki paylaşımda evin altında mermer sütunlardan oluşan odalar ve Hacıbayram Camii’ne giden bir dehliz olduğu belirtiliyor. Başka bir sitede ise kültür dönemi Ortaçağ, mimari üslubu Bizans devri olan binanın tescilli olduğu kaydediliyor.

TAPUDA ‘KİLİSE’ GÖRÜNÜYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün parsel sorgulama uygulamasında bina, ‘kargir (taş veya tuğladan yapılan) kilise’ görünüyor.

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/ankara-kalesinde-satilik-kilise-41233877

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