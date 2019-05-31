Vladimir Putin Simferopol havaalanına Ermeni ressamın ismini verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırım Özerk Cumhuriyet’inin başkenti Simferopol’daki havaalanına dünyaca meşhur Ermeni ressam Hovhannes Ayvazyan’ın (İvan Ayvazovski) isminin verilmesine dair kararı imzaladı.

Putin’in onayladığı kararda “Vatana özel katkısı olan kişilerin isimlerini bu havaalanlarına vermeye karar verdim… Simferopol uluslararası havaalanına Hovhannes Ayvazovski’nin adını taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Bu karar imzalandığı andan itibaren yürürlüğe giriyor. Yani 31 Mayıs’tan itibaren Simferopol uluslararası havaalanının adı Hovhannes Ayvazovski havaalanıdır.

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