THY standında artık Agos olmayacak

THY, bundan sonra Dış Hatlar standında Agos gazetesine yer vermeyecek

Agos, THY İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümünde uzun süredir THY yolcularına diğer bazı gazetelerle birlikte ücretsiz olarak dağıtılıyordu. THY yönetimi önceki hafta aldığı bir kararla Agos ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. THY’nin yazısında gerekçe olarak sadece “görülen lüzum üzerine” ifadesine yer verildi ve bunun dışında bir açıklama yapılmadı. Agos’a THY Dış Hatlar gazete standında 2013’ten bu yana yer veriliyordu.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22506/thy-standinda-artik-agos-olmayacak

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