‘The Telegraph’: Ermeniler, “Göklerde Cennet varsa Dünya’da da Van var” diye tekrar ederdi”

‘The Telegraph’ Ingiliz gazetesi turistlere Van Gölü’nü ziyaret edip Ermeni kültür ve kiliselerini görme tavsiyesinde bulundu ve Birinci Dünya Savaşı’ndan önce bu bölgelerde Ermenilerin yaşadıklarını hatırlattı. Gazetede yer alan ifadelere göre yükseklikleri 4 bini aşan dağlarla çevrili Van Gölü, Istanbul’a göre Tahran’a daha yakındır. ‘The Telegraph’ta şunlar da kaydedildi: “Bu göl çevresinde inşa edilen Ortaçağ kiliseleri, buralarda yaşamış Ermenilerin ne denli çalışkan olduğunu göstermektedir. Ermeniler, “Göklerde Cennet varsa Dünya’da da Van var” diye tekrar ederdi”. Gazetede yayımlanan makalede, Ipek Yolu’nun da buradan geçtiği anımsatıldı.

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