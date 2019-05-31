Önce evleri işaretlendi ardından saldırıya uğradı

PİRHA – İstanbul Samatya’da yaşayan Ermenistanlı bir kadın, maskeli iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların “Bu başlangıç” diyerek olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Ermenilere dönük saldırılarla sık sık ismi duyalan Samatya’da yine bir ırkçı girişim yaşandı. 31 Mayıs sabahı gerçekleşen olayda Ermenistanlı Arpine T., eşi Sarkis T.’nin evden çıkmasından kısa bir süre sonra zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirsiz iki kişi Arpine T.’yi bıçakla yaraladı. Maskeli şahısların kaçarken “Bu başlangıç” dedikleri öğrenildi.

Arpine T.’nin yardımına çığlıklarını duyan komşuları yetişti. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DUVARLARA NEFRET YAZILAMALARI YAPILMIŞTI

Ermeni çiftin Samatya’daki evinin iki ay öncesinde işaretlendiği de gelen bilgiler arasında. Gelişmelere dair Agos’a bilgi veren Türkiye Ermeni Patrikliği’nden Başrahip Zakeos Ohanyan evin duvarına nefret söylemi içeren yazıların bulunduğu kağıtlar yapıştırıldığını ve haç çizildiğini ifade etti. Ohanyan, polisin olay hakkında soruşturma başlattığını da söyledi.

PİRHA / ANKARA

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