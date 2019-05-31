Ermenistan üst düzey yetkilileri Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi özel danışmanı Adama Dieng ile biraraya geldi

Ermenistan Parlamentosu Dış Ilişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Ruben Rubinyan ve BM’de Ermenistan’ın daimi temsilcisi Mher Margaryan, New York’ta Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi özel danışmanı Adama Dieng ile biraraya geldi. Ermenistan Parlamentosu’ndan yapılan açıklama uyarınca taraflar, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi özel danışmanının ofisiyle Ermenistan’ın yaptığı aktif işbirliği ve beraber gerçekleştirilen girişimler konularına değindiler. Ruben Rubinyan Soykırım Suçu’nu Őnleyen ve Cezalandıran Konvansiyon’un bilgilendirilmesinin sağlanması için atılan adımlar konusunu değerlendirdi. Ermenistan Parlamentosu Dış Ilişkiler Daimi Komisyonu Başkanı’nın kaydettiğine göre, inkarcılığa karşı mücadele etmek ve soykırım kurbanlarının anısına hakaret olan ifadeleri kınamak gerekir.

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